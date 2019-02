VERONA. Un lupo è stato investito da un’automobile sulla strada provinciale 8 da Caprino a Spiazzi poco prima della frazione Pazzon, nel veronese. È successo giovedì scorso di prima mattina: l’animale, come riporta L'Arena.it, è uscito improvvisamente dalla stradina dietro ad un ristorante proprio nel momento in cui stava passando un’auto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e un veterinario, perché l’investitore, convinto si trattasse di un cane, chiedeva di risalire, con la lettura del microchip, all’identificazione del proprietario per il risarcimento dei danni riportati dalla sua auto nell’impatto con l’animale. Invece l’esemplare non risultava iscritto all’anagrafe canina ed è quindi intervenuta successivamente la Polizia provinciale, che ha invece competenza sulla fauna selvatica, e ha disposto il sequestro della carcassa che ora è depositata all’Istituto zooprofilattico in attesa dell’autopsia.

Dai riscontri dell'esame esterno dell'animale non sembrano esserci dubbi che si tratti di un lupo. Ma sarà solo il dna a stabilire con esattezza la specie. Il dna, qualora lo identificasse come lupo, servirà anche a capire da dove proviene: se si tratta di uno dei maschi adulti in dispersione dal branco della Lessinia o se invece arriva dalle Alpi occidentali.