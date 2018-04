VERONA. Una soffiata e il festino di Pasquetta tra scambisti rischia di saltare. O quantomeno sarà senza sostanze stupefacenti.

Quando l’altro giorno l’hanno fermato in auto i carabinieri non hanno faticato a trovare due confezioni di cocaina di circa sei grammi l’una: il pacchettino era in bella vista nel portaoggetti vicino al cambio. E mentre i militari stavano formalizzando l’arresto il suo cellulare suonava in continuazione, elemento questo ritenuto particolarmente sospetto. E quei dodici grammi lordi di «bamba» per un quarantenne di Verona si sono trasformati in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio.

Ieri mattina l'uomo è comparso davanti al gip Paola Vacca e avrebbe fornito una spiegazione per ogni cosa. A cominciare dalla droga, acquistata con alcuni amici in vista di un festino tra coppie di scambisti organizzato il lunedì di Pasquetta.

In effetti la sostanza non era suddivisa in dosi (che presuppone la vendita a più persone) e l’indagato assistito dall’avvocato Mirko Zambaldo, ha spiegato che avevano fatto una colletta per acquistarla poichè lo scopo era di usarla poi insieme. Anche relativamente a tutte le telefonate ricevute mentre era controllato dai carabinieri ha fornito una spiegazione: quello era il numero riservato alle coppie che come la sua frequenta locali in cui ci si scambia il partner e visto l’avvicinarsi del lunedì dell’Angelo con tutta probabilità gli chiedevano informazione sulla festa.

Il giudice, pur ribadendo che l’indagato non ha fornito alcun elemento in grado di risalire agli amici e conoscenti, ha ritenuto che per la quantità di droga e il confezionamento verosimilmente era destinata ad un consumo personale. E a fine udienza lo ha liberato.