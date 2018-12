Un minore su 5 in Veneto vive in contesti di povertà ed è a rischio di esclusione sociale. Anche se il Veneto è tra le regioni italiane ad alto reddito, con indici di abbandono scolastico tra i più bassi (10,5%, in linea con i parametri europei) e tra le migliori per esiti scolastici in matematica e italiano, con un indice di rischio povertà per i minori inferiore a quello nazionale (21% contro il 33%), le

opportunità di apprendimento e di successo scolastico e professionali non risultano uguali per tutti. A indagare fenomeno e dinamiche della povertà educativa in Veneto è l’ultimo numero di Statistiche Flash, il mensile dell’Ufficio

Statistica della Regione Veneto. A influire alle opportunità di crescita di bambini e ragazzi sono le famiglie, il loro status sociale, ma anche la scuola e le offerte educative che la «comunità» allargata al contesto sociale possono offrire loro. L’influenza della famiglia appare determinante - nell’analisi di Statistiche Flash - sulle possibilità di successo scolastico: il 69% dei ragazzi con un profilo sociale elevato ottengono «distinto» o «ottimo» all’esame di licenza media, a fronte del 53% dei ragazzi che provengono da contesti più bassi.

L’estrazione sociale del nucleo di appartenenza condiziona la scelta post-obbligo (tra licei e istituti tecnici e professionali) e crea un vero e proprio divario dopo le superiori: l’85% dei figli di famiglie di profilo sociale elevato si iscrive all’università, percentuale quasi doppia rispetto al 46% dei nuclei meno abbienti. Il report statistico di novembre evidenzia che 7 minori su 10 in Veneto leggono meno di tre libri l’anno, 42 su 100 non fanno sport, 94 su 100 usano la rete e le nuove tecnologie con regolarità e 82 su 100 sono online tutti i giorni, superando la media nazionale (76,4%). Ragazzi veneti, quindi, iperconnessi, ma anche più propensi dei loro coetanei ad impegnarsi nell’associazionismo e nel volontariato: il 17,3% è attivo in gruppi ed esperienza associative, a fronte di un livello medio

nazionale del 12%. «La famiglia d’origine influisce nel percorso educativo dei giovani - commenta l’assessore al sociale Manuela Lanzarin - per questo il piano regionale di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, riserva all’infanzia (3-11 anni) un’attenzione particolare per migliorare i contesti di crescita promuovendo alcuni interventi specifici per spezzare il circolo

vizioso della povertà educativa, che tende a tramandarsi dai genitori ai figli».