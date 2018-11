SULLA A13. Incidente sulla A13 Bologna- Padova poco dopo le 6, nel tratto tra Ferrara sud e Altedo in direzione di Bologna, tra una cisterna che trasportava latte e un furgone, che si è ribaltato andando a occupare la corsia di sorpasso. Al momento si registrano dieci chilometri di coda e il traffico transita su una sola corsia di marcia per consentire le operazioni di ripristino della viabilità.

Sul posto, fa sapere Autostrade per l’Italia, oltre al personale della società sono intervenute le pattuglie della polizia stradale, i soccorsi sanitari e meccanici. Agli automobilisti che da Padova sono diretti verso Bologna, Autostrade consiglia di uscire alla stazione di Ferrara nord, percorrere la SS 64 Porrettana in direzione di Bologna e rientrare in A13 dalla stazione di Altedo.