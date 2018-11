ROVIGO. Un uomo morto e altre due persone sono ferite in prognosi riservata a seguito di un incidente stradale avvenuto alle 00.45 a Badia Polesine (Rovigo). La vittima, Renato Ahmetovic, cittadino bosniaco di 41 anni, residente a Giacciano con Baruchella (Rovigo), era alla guida di

una Fiat Punto che - per cause da accertare - si è scontrata frontalmente con una Bmw 318 condotta da un uomo di 71 anni residente a Castagnaro (Verona), assieme a una donna di 68 residente a Lendinara (Rovigo).

A causa della violenza dell’urto Ahmetovic è morto all’istante, mentre i due occupanti della Bmw sono stati trasportati in prognosi riservata, l’uomo all’Ospedale di Legnago e la donna a quello di Rovigo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e personale del 118 di Rovigo, i Carabinieri della Compagnia di Rovigo e delle Stazioni di Ceregnano e San Martino di Venezze.