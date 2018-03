SOMMACAMPAGNA. Un terribile schianto tra due auto è avvenuto alle 8.30 a Caselle di Sommacampagna, sulla strada provinciale 26, poco distante dall'aeroporto. Dalle informazioni raccolte, due auto si siano scontrate frontalmente in modo molto violento per cause ancora da accertare. Una delle due auto avrebbe invaso la corsia opposta: Mirko Pianezzola, 34 anni, di Verona, è morto sul posto e un secondo ferito, A.M. di 39 anni, è stato stabilizzato dagli operatori del 118 e portato d'urgenza in gravi condizioni all'ospedale di Borgo Trento dove si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata.

Sul luogo dell'incidente sono arrivati l'elisoccorso e l'ambulanza oltre agli agenti della Polstrada e i vigili del fuoco.