VENEZIA. Un idraulico 48enne residente a Salzano (Venezia) ha perso la vita a causa di un incidente

stradale mentre si trovava in sella alla sua motocicletta in Austria. La vittima è Michele Angiolelli, che stava raggiungendo alcuni amici vicino a Monaco di Baviera.

Stando ai media austriaci, l’uomo avrebbe impattato contro un guard-rail in corrispondenza di una curva verso sinistra mentre stava transitando per Katschbergstrasse, in località Trebesing in Carinzia. A causa dell’urto, il motociclista sarebbe stato disarcionato dalla moto finendo nel fiume adiacente e riportando traumi fatali. La corrente poi avrebbe trascinato il corpo a valle: per recuperarlo si è reso necessario l’intervento di un elicottero da cui è stato calato un verricello. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine locali, oltre che i vigili del fuoco e il soccorso alpino.

Come scrive la Nuova Venezia, la compagna lo aspettava, domenica, a casa, assieme al figlio. Invece, è arrivata la notizia della tragedia. Oltre alla compagna e al figlio, Angiolelli lascia anche i tre figli avuti da un precedente matrimonio.