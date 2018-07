VENETO. Primo caso di West Nile in una donna del Veneto orientale. Lo comunica l’Ulss4 in una nota nella quale si rileva che ieri pomeriggio il reparto malattie infettive dell’ospedale di Treviso ha segnalato al Dipartimento di Prevenzione di San Donà di Piave un caso di West Nile in una donna di 53 anni residente a Fossalta di Piave.

Il sindaco del comune interessato, Massimo Sensini, è stato informato del caso e della necessità di applicare il protocollo regionale previsto in questi casi. Come già fatto i giorni scorsi, anche in Conferenza dei sindaci del Veneto Orientale, il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Ulss4, Luigi Nicolardi, invita i sindaci dei 21 comuni di questa Azienda a potenziare le azioni di disinfestazione programmate, e di valutarne l’efficacia secondo le metodologie descritte nel piano regionale di contrasto ai vettori di malattie infettive.

Nel luogo in cui è stata contagiata la donna, verrà svolta un’indagine. «Preso atto del problema, tranquillizzo sin d’ora la popolazione, e specialmente i soggetti deboli che possono essere interessati alla questione - spiega Sensini - perchè già da oggi viene avviata una massiccia disinfestazione in tutto l’ambito comunale, comprese le aree private, che si aggiunge alle disinfestazioni già fatte in precedenza».

Sono in tutto 10 i casi di febbre West Nile registrati dall'inizio dell'estate in Veneto, un dato definito "non allarmante" dalle autorità sanitarie regionali, che dal 2007 hanno attivato specifici protocolli nelle aziende sanitarie e ospedaliere. Secondo quanto riferito all'ANSA, dei dieci casi solo uno viene classificato come "grave", ossia presenta un quadro clinico che potrebbe evolvere in encefalite.

La malattia, provocata dal virus veicolato da alcune zanzare, nell'80% dei casi non presenta sintomi, nel 20% causa febbre simile a una leggera influenza e nello 0,1% può evolvere in forma più grave.

La Regione Veneto ha avviato il monitoraggio nei periodi più caldi e umidi, quando più probabile è la diffusione della West Nile.