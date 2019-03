Famiglia: 20mila al corteo femminista

VERONA. Ore 15 Sono circa 20mila le persone che stanno partecipando al corteo femminista contro il Congresso delle famiglie a Verona. La stima è stata fatta da Questura e comando della Polizia municipale. La manifestazione ha appena lasciato il piazzale della stazione e ora sta percorrendo Via Città di Nimes. Nei parcheggi sono stati contati almeno 140 pullman, ma molti manifestanti sono giunti anche con treni e auto private. Molti i vicentini presenti: alcuni non sono riusciti a raggiungere Verona, perché i treni erano stracolmi.

Ore 10. Il vicepremier Salvini sarà oggi, con i ministri Fontana e Bussetti, al Congresso delle famiglie alla Gran Guardia. A Verona saranno organizzate iniziative e cortei di associazioni, movimenti ed esponenti di forze politiche contrari alle posizioni del forum e sono già diverse centinaia i manifestanti che stanno arrivando in città mentre la Gran Guardia è blindata da un potente schieramento di forze dell'ordine.

Sono attese infatti oggi in città migliaia di persone provenienti dall’Italia e dall’estero. Iniziano ad arrivare a Verona i primi pullman che portano i partecipanti alle manifestazioni di protesta contro il Congresso mondiale delle famiglie, che culmineranno con il corteo dalla stazione di Porta Nuova alle 14. In mattinata è previsto un incontro con flash mob cui hanno annunciato la propria presenza esponenti del centrosinistra tra cui Laura Boldrini, Livia Turco e Susanna Camusso.

La situazione è monitorata dalle forze di polizia, dalla polizia municipale e da 200 telecamere di videosorveglianza già dai caselli di Verona Sud sull’A4 e Verona Nord, sull’A22 Autobrennero. «Zona rossa» fissata in piazza Bra, in particolare il palazzo della Gran Guardia dove è in corso il Wcf. Le misure di sicurezza messe in campo sono infatti eccezionali e l’allarme è cresciuto dopo gli scontri e le cariche di polizia di ieri sera a Padova con antagonisti che manifestavano in difesa della legge 194 e contro Forza Nuova.

Due cariche della polizia sono infatti avvenute ieri sera a Padova contro i partecipanti al corteo antagonista del Centro sociale Pedro, formato da circa 300 persone, che stava manifestando in risposta a quello, a poca distanza, di militanti di Forza Nuova contro la legge 194. Gli antagonisti avevano avuto l’obbligo di organizzare solo un sit-in in Piazza delle Erbe ma si sono spostati dando vita ad un corteo che ha fatto il giro di Piazza dei Signori e Piazza dei frutti ed è stato successivamente bloccato da un cordone di Polizia in via Oberdan, in pieno centro storico. Al tentativo di sfondamento vi sono state due cariche delle forze dell’ordine schierate in assetto antisommossa.

Due ragazze sono state denunciate a piede libero, per resistenza a pubblico ufficiale, al termine degli scontri di fronte al Municipio, dove la polizia è intervenuta con cariche di contenimento per bloccare un corteo non autorizzato del Centro sociale Pedro. Mentre antagonisti e polizia si fronteggiavano - rende noto la Questura - sono state lanciate alcune bottiglie di vetro contro gli agenti del Reparto Mobile. Le giovani poi denunciate avrebbero invece sputato e tirato calci contro i poliziotti. Non vi sono stati feriti tra le forze dell’ordine, mentre due manifestanti sono ricorse al pronto soccorso per escoriazioni al viso. La Digos esaminerà i video della manifestazione per individuare singole responsabilità.