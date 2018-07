JESOLO (Venezia). Tragico giro in pedalò a Jesolo per un 26enne di origini romene residente a Negrar (Verona). Il ragazzo intorno alle 14 è uscito per un giro in mare insieme alla fidanzata. I due sono giunti a circa 150 metri dalla costa.

Secondo le prime informazioni nessuno dei due sapeva nuotare. Il ragazzo è sceso in acqua aggrappato al pedalò, ma poco dopo è sparito sott'acqua. Sul posto si è precipitato il bagnino che si trovava in spiaggia. Una volta raggiunto il 26enne l'ha afferrato e portato a riva e ha cercato di praticare il massaggio cardiaco. In pochi minuti sono arrivati sul posto anche i sanitari del Suem. Ma non c'è stato nulla da fare.