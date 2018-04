VERONA. Lunghe code, superiori ai sei chilometri, in A4 per due tamponamenti. Sono avvenuti entrambi fra i caselli di Verona Est e di Soave-San Bonifacio, in direzione di Venezia: uno all'altezza di Caldiero, uno poco prima di Soave. Non si registrano feriti gravi ma la circolazione, con il rientro di molte persone dalla domenica fuori porta, ne ha risentito pesantemente. Alle 19 la coda ha superato i sei chilometri.