VENEZIA. Due cadaveri semicarbonizzati sono stati ritrovati stamane a Mestre durante l'opera di spegnimento di un incendio in una costruzione annessa alla sede di una associazione di volontariato nel quartiere San Paolo. Una volta spente le fiamme, i vigili del fuoco sono entrati nella casetta di legno di poco più di 10 metri quadrati e hanno ritrovato i due corpi, uno dei quali dovrebbe essere di un uomo.

L’allarme è scattato poco prima delle 4 di questa mattina quando è stato segnalato un incendio in via da Verrazzano alla sala operativa dei vigili del fuoco. I pompieri si sono recati sul posto con 4 automezzi e 12 uomini e hanno iniziato le operazioni di spegnimento dell’edificio principale, di circa 200 metri quadri, e della casetta in legno.

Solo una volta domate le fiamme le squadre sono entrate nella costruzione più piccola trovando i due cadaveri. Il rogo ha fatto crollare completamente la copertura della sede dell’associazione di volontariato.