PADOVA. Due cadaveri sono stati trovati in una villetta a Padova, in via Faggin. Sul posto la polizia. Secondo quanto riporta Il Mattino di Padova si tratterebbe di un fratello e una sorella sulla cinquantina. La prima ipotesi per gli investigatori è che si tratti di un caso di omicidio-suicidio.

I due si chiamavano Piermatteo e Donatella Rigon, rispettivamente di 49 e 52 anni. Lo si apprende da fonti investigative che al momento non aggiungono la dinamica dell’accaduto confermando la prima ipotesi di omicidio-suicidio. Il delitto sarebbe maturato nell’ambito di una situazione familiare difficile aggravata dalla morte per malattia della madre dei due avvenuta qualche mese va. I due vivevano assieme in una villetta dove la dinamica del delitto è al vaglio della polizia che è ancora nell’abitazione.