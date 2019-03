PADOVA. Tragico schianto lunedì sera verso le 19 lungo la regionale 10 a Ospedaletto Euganeo (Padova). Un 44enne in sella alla sua Ducati Monster si è schiantato contro un furgone che stava svoltando per entrare in un esercizio commerciale. L'impatto è stato violentissimo e per il centauro non c'è stato nulla da fare.

A perdere la vita Matteo Canevarolo, odontotecnico di Saletto di Borgo Veneto (Padova). Canevarolo, per tutti "Caneva", come riporta il Mattino di Padova, era sposato e padre di due ragazzi. Era molto conosciuto nel mondo del calcio dilettanti: storico capitano dell'Atheste Quadrifogio Saletto, attualmente giocava nel Merlara, in Seconda categoria.