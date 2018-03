VERONA. Un altro tragico incidente con un mezzo agricolo. Questa mattina, poco prima delle 10, un agricoltore di 61 anni si è ribaltato alla guida del proprio trattore rimanendo ferito in modo grave. Stabilizzato sul posto dagli operatori del 118, intervenuti con l'elicottero, l'uomo è deceduto poco prima delle 13 in ospedale.

L'incidente è avvenuto in contrada Duello a Moruri. Sul posto sono subito accorsi i soccorritori del Suem 118, i vigili del fuoco, gli agenti della polizia municipale e i carabinieri. L'uomo, che abitava poco distante dal luogo del ribaltamento, si stava recando in un vicino frutteto quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltato. Sono in corso gli accertamenti per stabilire la dinamica dell'incidente.