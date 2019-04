TREVIGNANO (Treviso). Infortunio mortale sul lavoro questa mattina all'interno della società Agrifung, di Trevignano, in provincia di Treviso. Per cause in corso di accertamento un uomo è morto schiacciato da un escavatore in movimento. La vittima è un autotrasportatore 42enne di Quinto di Treviso. Secondo una prima ricostruzione pare che l'incidente si sia verificato durante le operazioni di scarico del rimorchio. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, Suem e Spisal. Agrifung è una ditta del settore agricolo che si occupa di produzione di funghi, tartufi e materiale per la funghicoltura.