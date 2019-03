LAZISE. Dopo un funerale è entrato nella tabaccheria di Gian Luigi Residori e ha acquistato un tagliando da 10 euro della serie "Miliardario Mega", che ha grattato però nella tabaccheria di Paola Delana. Una scelta super fortunata, visto che un pensionato di Lazise - come riporta L'Arena.it - ha vinto mezzo milione di euro. Incredulo, ha però chiesto aiuto alla titolare e in questo modo si è scoperto. «Ho quattro figli maschi, questi soldi li darò a loro», racconta il fortunato vincitore. «Avevo vinto una sommetta anche l’anno scorso, ma non come questa».