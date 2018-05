VENETO. Le cifre parlano chiaro: ancora nel 2018, anche in Veneto, la parità di genere sul posto di lavoro è un obiettivo ben lungi dall’essere raggiunto. Stipendio, prospettive di carriera, stabilità del posto, evidenziano gli studi (come quello sul bilancio di genere realizzato dall’Università di Padova), presentano marcate disparità tra uomo e donna. Basti pensare che, a parità di contratti, una lavoratrice guadagna in media tra il 25 e il 30% in meno di un suo collega maschio, firmando però le dimissioni quattro volte di più. E solo una donna su dieci arriva ad occupare un posto di vertice, mentre solo il 12% dei contratti di part-time riguardano gli uomini. Eppure, nella fascia tra i 30 e i 34 anni, il titolo di studio è decisamente una prerogativa “rosa”, visto che una lavoratrice su tre di quest’età è laureata, mentre solo un suo collega su cinque ha in mano il cosiddetto “pezzo di carta”.

Quantificando numericamente, attraverso il report biennale dell’Ufficio regionale della Consigliera di parità, Sandra Miotto, le condizioni di lavoro dei 585.000 occupati nelle grandi industrie del Veneto, lo stipendio medio femminile si attesta sui 29.300 euro contro i 39.600 maschili, con una forbice che si allarga ulteriormente salendo di qualifica: una dirigente guadagna ogni anno in media 107.000 euro, mentre un dirigente sale fino a 163.000 euro. E, nel 2015, le dimissioni volontarie sono state 4256, il 78,9% da parte di donne. Le risultanze dello studio sulle 1200 aziende con oltre cento dipendenti attive nella nostra regione è stato il punto di partenza per giungere alla sottoscrizione, avvenuta ieri a Padova, di un “patto di alleanza” tra Regione, università (hanno aderito Padova, Verona, Ca’ Foscari e Iuav di Venezia) e Consigliera di parità finalizzato al superamento dei tanti gap ancora esistenti tra uomo e donna. Le istituzioni, con la firma odierna, si sono impegnate ad incrociare le loro banche dati (regionali, dell’Inps, Inail e Unioncamere), affinché, utilizzando le competenze e le potenzialità di ricerca e formazione degli atenei, aziende e politica abbiano a disposizione degli strumenti per comprendere le purtroppo ancora radicate ragioni del divario sociale, culturale ed economico tra generi. Solo così, sono convinti i sottoscrittori del patto, si potranno individuare le migliori strategie e prassi per, come ha sottolineato l’assessore regionale alle Pari opportunità, Elena Donazzan, «colmare il fossato e offrire una reale parità di realizzazione, personale e sociale». In concreto, attraverso il patto si potrà arrivare ad organizzare percorsi di formazione e programmi di studio orientati a declinare la dimensione di genere, per esempio in campo medico, ad orientare verso lo studio delle materie scientifiche, a promuovere stage e tirocini presso quelle strutture che si occupano di pari opportunità e nelle aziende a conduzione femminile. Allo stesso tempo, verranno studiati i metodi per prevenire la violenza di genere, promuovendo una cultura di rispetto reciproco e di integrazione autentica tra i generi.

Alberto Minazzi