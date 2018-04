PADOVA. «La segnalazione al nucleo investigativo dei carabinieri di Padova è partita dall'Ufficio Personale di Arpav nell'ambito della consueta attività di controllo prevista dalla normativa e dai regolamenti interni»: lo dice oggi il direttore generale dell'Arpav, Nicola Dell'Acqua, in relazione alla vicenda della dipendente distaccata al Genio Civile indagata per truffa aggravata per essere stata scoperta più volte dai carabinieri a timbrare il cartellino e poi scappare in palestra o a fare le spese. Secondo quanto si è appeso, è stato uno dei colleghi, notando le ripetute assenze dal posto di lavoro, a segnalare l'anomalia.