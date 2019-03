Gli alberi schiantati dopo la tempesta vaia dello scorso autunno possono diventare “l’incubatore“ per far nascere i funghi che servono per migliorare il proprio benessere. L’idea in sé non è nuova. Anzi, i cinesi ci hanno basato la loro secolare medicina. Di più. Il fatto che alcuni tipi di funghi possano stimolare il sistema immunitario e quello circolatorio dell’uomo è riconosciuto anche dal Ministero della Salute. La novità sta nella proposta di far diventare ciò che non è vendibile nei boschi caduti per il maltempo in qualcosa che può essere ancora utile. E l’idea è di Marco Passerini, 45 anni, chimico e micologo, docente di Micoterapia all’Università di Milano, titolare di un’azienda di Quinto Vicentino, Golden Wave, che produce integratori alimentari e super food biologici. Passerini ha presentato questo progetto (“Dalla Myco-remediation alla Myco-therapy“) a Trento nei giorni scorsi nell’ambito della Green Week.

LA NATURA INSEGNA. «L’obiettivo è di recuperare la biomassa inutilizzabile, cioè rami e ceppi di alberi, per produrre rimedi naturali salutistici», spiega il docente. Come? Passo indietro per capire. «In natura - osserva Passerini - quando cadono gli alberi vengono degradati da batteri e funghi. Di più. Esistono funghi che nascono sulle conifere e altri solo sulle latifoglie. Ebbene, alcuni di questi funghi vengono utilizzati per realizzare prodotti per il benessere. In particolare, nelle foreste venete di Abete Rosso crescono spontaneamente delle specie che fanno parte della famiglia del gruppo dei Saprotrofi, cioè che si nutrono di sostanze morte, che vengono utilizzati per creare integratori o bevande che migliorano circolazione e sistema immunitario». L’uso dei funghi per curarsi in modo naturale è, in pratica, l’obiettivo del lavoro di Passarini.

IL BRAND. La proposta lanciata a Trento, ma replicabile anche nell’Altopiano di Asiago i cui boschi sono stati martoriati dalla tempesta vaia, è semplice: «Serve un accordo tra le varie autorità territoriali come Regione e Comunità montana, proprietari dei boschi e aziende per avviare le coltivazioni di questi funghi e realizzare prodotti salutistici col marchio “Asiago” destinati a un largo numero di consumatori che oggi vogliono curarsi in modo naturale». Ma come arrivare dal fungo che cresce spontaneo sul tronco di abete alla realizzazione di una bibita che migliora la concentrazione mentale? «Semplicemente riproducendo quello che nel piccolo fa la natura - sostiene -. Questo sarebbe il primo caso di myco-remedition, cioè la bonifica attraverso funghi e muffe (si usa dopo i disastri ambientali con gli idrocarburi, per esempio), applicato alla myco-therapy, cioè alla cura del corpo tramite funghi». La coltivazione in sé non è difficoltosa: il legno che non va venduto va organizzato in pile. Lì andranno inseriti i miceli, per capirci le radici, di quel determinato fungo. Serve poi aspettare un anno per il primo raccolto per poi proseguire fino a che il legno non si sarà consumato. Il fungo va tagliato lasciando “la radice” nel tronco. Quindi, va seccato a temperatura ambiente, macinato e sottoposto ad estrazione semplice acquosa. Il prodotto, inodore e insapore, può diventare integratore alimentare o bevanda. «C’è una criticità in questo progetto - avverte Passerini - e cioè il tempo: serve muoversi in fretta perché i legni lasciati all’aperto possono essere intaccati da muffe e batteri che li rendono meno adatti a questo tipo di valorizzazione». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Cristina Giacomuzzo