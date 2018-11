VENEZIA. Una multa di 66 euro e 80 centesimi è stata inflitta dai vigili urbani di Venezia per aver sorpreso un bambino di 4 anni a sfrecciare a bordo di un «acceleratore di velocità», ovvero un monopattino, di fianco alla Basilica di San Marco.

La sanzione è scattata per il papà, colpevole di aver consentito al figlio di correre in monopattino in centro storico, e l’uomo, come riportano i giornali locali, dopo essere andato dai vigili a protestare ha minacciato di rivolgersi ad un legale.

Il regolamento cittadino vieta «in ogni caso» monopattini, pattini a rotelle e giochi collettivi che prevedano il lancio di attrezzi e oggetti.

La foto della sanzione sta girando in queste ore nelle pagine dei tanti gruppi Facebook nati per denunciare i problemi della città, accompagnati da commenti tutt’altro che benevoli nei confronti dell’inflessibilità della Polizia municipale.