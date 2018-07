JESOLO (Venezia). Dal pomeriggio di ieri i vigili del fuoco sono impegnati con l’elicottero, imbarcazioni e il nucleo sommozzatori nella ricerca di un sub disperso in mare circa un miglio e mezzo a largo di Cortellazzo di Jesolo. Il subacqueo, come ricostruito da testimonianze, è scomparso dopo aver accusato un malore a pelo d’acqua, mentre l’altro compagno era qualche metro sotto e una terza persona si trovava in barca. Questa mattina i sommozzatori dei vigili del fuoco di Vicenza stanno effettuando dell’immersioni dal punto di scomparsa dell’uomo, dove la profondità è di circa venti metri. Ricerche dall’alto con elicotteri e un aereo e imbarcazioni della guardia costiera e dei vigili del fuoco che stanno perlustrando la zona.