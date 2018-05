PADOVA. Quattro operai sono rimasti ustionati, tre in modo molto grave, in un incidente avvenuto stamani all'interno delle Acciaierie Venete, a Padova. I lavoratori, secondo una prima ricostruzione, sarebbero stati investiti da un colata di materiale incandescente. I tre più gravi sono stati portati con gli elicotteri del Suem nei centri grandi ustioni degli ospedali di Padova, Cesena e Verona. Due di loro hanno riportato ustioni al 100% del corpo, e sono in condizioni gravissime. Lo riferiscono fonti sanitarie. I due pazienti si trovano nei centri specializzati di Padova e Cesena. Un terzo lavoratore presenta ustioni al 70% della superficie corporea, ed è ricoverato a Verona. Un quarto, meno grave, è all'ospedale S. Antonio di Padova. Secondo le prime informazioni, l'incidente si sarebbe verificato a causa della rottura di alcuni supporti che sostengono i tubi nei quali scorre l'acciaio allo stato liquido.

La fuoriuscita di acciaio fuso ha generato un principio di incendio nel reparto fonderia, che è stato poi messo controllo e successivamente domato dalle squadre dei pompieri di Padova. L’incidente si è verificato nello stabilimento di riviera Francia, nella zona industriale di Padova. La dinamica non è ancora stata ricostruita esattamente: secondo altre fonti sarebbe stata la rottura di un enorme contenitore di acciaio, durante lo spostamento, a causare la colata all’esterno che ha investito il personale. Subito è intervenuta la squadra di sicurezza interna all’acciaieria, che ha cercato di circoscrivere le fiamme mentre sul posto arrivavano i vigili del fuoco. Uno dei tre operai più gravi è un italiano, gli altri due sono un lavoratore di origine romena ed uno di origine francese.

