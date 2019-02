MESTRE. Nessuna condanna, almeno per ora, per la morte di Ahmed Fdil, il clochard di 64 anni bruciato vivo da due ragazzini il 13 dicembre 2017 a Santa Maria di Zevio (Verona) all’interno dell’auto che era diventata la sua casa. Il giudice Maria Teresa Rossi del Tribunale dei minori di Mestre ha stabilito che il 17enne accusato di omicidio volontario aggravato sia messo in prova e il processo sia sospeso per tre anni. Continuerà a vivere nella comunità che lo ospita da mesi e se per tre anni dimostrerà un comportamento corretto il reato verrà dichiarato estinto. Il secondo ragazzino 13enne ritenuto responsabile della morte del clochard è uscito subito dal procedimento perché non imputabile, avendo meno di 14 anni.

Un delitto, secondo quanto accertato, frutto della noia, della volontà di tormentare il "Baffo", quell’uomo di origini marocchine, da 35 anni in Italia, finito a fare il senzatetto dopo aver perso il lavoro di operaio. Un anziano benvoluto da tutto il paese perché non dava fastidio a nessuno. È stato proprio il 13enne a raccontare ai carabinieri, in un continuo rimbalzo di responsabilità con l’amichetto, di quei fazzoletti di carta ai quali avevano dato fuoco per poi gettarli al’interno della vettura in cui Fdil stata dormendo. Un racconto agghiacciante, quello del più piccolo dei due assassini. «Il nostro sogno? Era quello di uccidere un uomo. Incendiammo l’auto per noia, per fare uno scherzo».

Non si dà pace Salah Fdil. Il nipote di Ahmed Fdil chiede giustizia all’indomani della decisione del Tribunale per i minorenni di Venezia che non ha emesso nessuna condanna per l’unico dei due responsabili dell’omicidio rimasto imputato. Il nipote della vittima era arrivato appositamente con la moglie da Barcellona per la sentenza del processo. «In Spagna - dice all’Ansa - esiste il carcere minorile, c’è una pena che è identica per i maggiorenni responsabili di omicidio e non ci sono sconti di pena per fatti così gravi. Altro che messa alla prova, qui c’è un assassino libero che non farà un giorno di carcere». Dopo la lettura dell’ordinanza Salah Fdil ha imprecato e il giudice lo ha cacciato dall’aula, ma adesso è tornato a puntare il dito contro una giustizia che «non è giustizia, perché mio zio è considerato meno di zero, è morto bruciato vivo ma nessuno pagherà per questo delitto orrendo». «Mi aspettavo giustizia, solo quello. Non chiedo vendetta. Invece mi vergogno di questa sentenza, inaccettabile per l’Italia - conclude -. Un sistema giudiziario che non rispetta gli essere umani oltraggia la vostra bandiera».