VERONA. Nella terza ed ultima giornata del 13° Congresso Mondiale delle Famiglie alla Gran Guardia «Marcia per la famiglia» tra le vie del centro.

Il via era previsto per 12.30, ma il corteo, con migliaia di persone, si è attardato in piazza Bra. Il percorso previsto prevede l'attraversamento di via Mazzini e Piazza delle Erbe per poi concludersi in piazza dei Signori.

Presenti associazioni pro-vita, realtà legate al mondo cattolico ed altre (ma in maniera minore) politiche. Stimate circa 10.000 persone.

GM