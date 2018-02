TRENTO. Ancora un incidente in montagna. Di nuovo la stessa causa: il ghiaccio, presente in quota. Come riporta l'Arena.it un uomo di 79 anni, veronese, che saliva con due compagni verso il rifugio "Fraccaroli" sul Carega e la vicina Cima Posta, è scivolato in un canalone, nella zona del Vajo dei Cavai, mentre saliva.

Una caduta di circa 300 metri: dopo il recupero da parte dell’elisoccorso del 118 di Trento, mentre la squadra del Soccorso Alpino (Cnsas-Cai) di Ala era pronta all’imbarco per intervenire, è stato ricoverato, in prognosi riservata per una serie di traumi, all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Illesi e in grado di scendere autonomamente i due escursionisti che erano con lui.