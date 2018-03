Da una parte c'è un massiccio lavoro di prevenzione e di cura anticipata che sta dando grandi frutti: in Veneto, dopo aver avuto una diagnosi di tumore, il 60,7% degli uomini e il 66,3% delle donne sono vivi a 5 anni di distanza, contro una media nazionale del 54% degli uomini e del 63% delle donne. Dall'altra c'è un dato negativo che colpisce molto: «Preoccupa in particolare in Veneto il notevole aumento, pari al 43%, delle diagnosi di tumore del polmone fra le donne. Sono passate da 871 casi ogni anno nel periodo 2008-2010 a 1.250 nel 2017. Il vizio del fumo è sempre più femminile e le conseguenze negative sono evidenti, come dimostrano i numeri», come sottolinea Stefania Gori, presidente nazionale Aiom (Associazione oncologia medica) e direttore del Dipartimento oncologico dell'Ospedale Sacro Cuore-Don Calabria di Negrar (Verona).

31MILA NUOVI CASI IN UN ANNO. Sono questi i primi dati che balzano all'occhio dal resoconto della presentazione ieri a Negrar, presente l'assessore regionale alla sanità Luca Coletto, del volume "I numeri del cancro in Italia 2017" realizzato da Aiom con Airtum (Associazione registri tumori). «Il Veneto - spiegano gli esperti - è una regione virtuosa nell'adesione agli esami di screening anticancro». Nel 2016, il 79% dei cittadini ha eseguito il test sulle feci per individuare in fase precoce un eventuale tumore del colon-retto: è più del doppio della media nazionale. Inoltre il 63% delle donne venete si è sottoposto allo screening cervicale (diagnosi precoce del tumore della cervice uterina), e anche qui è il doppio del resto d'Italia, mentre il 64% ha eseguito la mammografia. Tutto questo dà risultati, come detto, perché si traduce in percentuali di sopravvivenza particolarmente elevate. Ciò non toglie che i numeri siano pesanti: «In Veneto nel 2017 sono stati stimati 31.750 nuovi casi di tumore (16.550 uomini e 15.200 donne)». La tendenza rispecchia quella nazionale: da una parte c'è un andamento stabile delle nuove diagnosi fra gli uomini, dall'altra purtroppo un incremento fra le donne.

I PIÙ FREQUENTI. Si stima che nella regione vivano più di 277.000 cittadini dopo la diagnosi di tumore, una cifra in costante crescita. In generale, i cinque tumori più frequenti sono quelli del colon-retto (4.500), seno (4.450), polmone (3.400), prostata (2.950) e melanoma (1.500). «Ogni giorno nel nostro territorio sono stimate circa 87 nuove diagnosi di cancro. Da un lato - spiega ancora Stefania Gori - il progressivo invecchiamento della popolazione determina un inevitabile aumento dei nuovi casi. Dall'altro, il cancro rappresenta la patologia cronica su cui le campagne di prevenzione mostrano i maggiori benefici: infatti il 40% dei casi è evitabile seguendo uno stile di vita sano».

CURE EFFICACI. «Ma dobbiamo spingere maggiormente il sistema sulla prevenzione primaria e secondaria (ambito in cui la spesa sanitaria in Italia è ancora bassa) per ridurre il numero di nuovi casi di tumore - aggiunge Gori - e avere così più risorse disponibili per curare, che potrebbero essere utilizzate per migliorare l'accesso di tutti i pazienti alle terapie innovative. Oggi infatti ad armi efficaci come la chemioterapia, la radioterapia e la chirurgia si sono aggiunte le terapie mirate e l'immunoterapia, permettendo di migliorare la sopravvivenza e garantendo una buona qualità di vita». La speranza insomma cresce: «Un tumore cambia la vita delle persone, ma è fondamentale sapere che oggi, grazie alla diagnosi precoce e ad armi sempre più efficaci, circa il 60% dei pazienti italiani sconfigge la malattia», testimonia Fabrizio Nicolis, presidente Aiom: l'Italia è ai primi posti in Europa come percentuali di persone sopravviventi dopo 5 anni dalla diagnosi di neoplasìe. C'è di più: «Non dimentichiamo - incalza Nicolis - che il 40% dei tumori potrebbe essere evitato seguendo uno stile di vita sano: no al fumo, no all'alcol, no all'obesità, no alla sedentarietà».

LO STILE DI VITA È UNA CURA. Nicolis riassume queste regole di vita in un numero: 30.5.0.1, cioè 30 minuti di attività fisica al giorno, 5 porzioni di frutta e verdura al giorno, zero fumo, un bicchiere di vino a pasto. Il Veneto è già tra le migliori Regioni italiane per gli stili di vita. Però c'è da migliorare sul consumo di alcol, storica piaga: da noi è superiore alla media nazionale (63,8% contro il 55,1%). L'assessore Coletto, che è anche presidente nazionale di Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) rimarca un altro merito: «In Veneto non esiste un tetto alla spesa oncologica. È una scelta che rivendichiamo con orgoglio: ci permette di rendere disponibili i farmaci anticancro innovativi a tutti i pazienti. La lotta ai tumori nel nostro territorio raggiunge i livelli più alti a livello nazionale». Qui è stata creata la Rete oncologica veneta (Rov) che mette in rete le singole strutture. Qui sono attive le Breast Unit per le donne colpite da cancro al seno. E quello veneto è il più grande dei 47 Registri tumori operativi in Italia (copre il 96% della popolazione).

Piero Erle