SAN STINO DI LIVENZA (Venezia). Alle 15.30, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la Ss 14 Triestina a San Stino di Livenza per uno spettacolare incidente senza conseguenze per le persone che ha coinvolto un camion a rimorchio. Da una prima ricostruzione sembra che l’autista sia finito con le ruote sulla parte erbosa. Il rimorchio, sbandando, avrebbe colpito un albero, staccandosi dalla motrice e impennandosi verticalmente sul tronco. Le operazioni di recupero del rimorchio da parte dei vigili del fuoco accorsi con due squadre tra cui l’autogrù sono terminate alle 18.30. Durante le operazioni di recupero la strada è stata chiusa in entrambi i sensi. Sul posto le forze dell’ordine per la deviazione del traffico.