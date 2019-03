TREVISO. Un uomo di 69 anni è morto dopo essere stato infilzato al volto da un paletto della recinzione in metallo della sua abitazione. Il fatto è accaduto a Conscio di Casale sul Sile (Treviso). L’uomo stava potando un piccolo albero nel retro della sua abitazione quando, per cause in corso di accertamento, è scivolato dalla scala ed è finito con il volto sul palo della recinzione. Il 69 enne è stato portato d’urgenza con l’elisoccorso all’ospedale di Treviso, ma è morto poco dopo il suo ricovero.