VENEZIA. Se, come ha affermato il presidente Luca Zaia, «i principali benckmark per controllare la civiltà sono i reparti di geriatria e le case di riposo», si può dire che i veneti sono una popolazione estremamente civile. La Regione, infatti, ha effettuato giovedì un vero e proprio blitz in 34 dei circa 370 Centri servizi per anziani, pubblici e privati, scelti in un campione comunque significativo, in quanto i 3720 loro ospiti superano il dieci per cento del totale regionale. E i controlli hanno dato esito positivo per ben 25 strutture, con esiti negativi in soli 7 casi. «Ma ricordiamo – ha tenuto a precisare Zaia - che le insufficienze sono valutate col metro di misura veneto e che, quindi, non siamo in presenza di lager, ma di strutture che, magari, altrove verrebbero valutate a cinque stelle. Noi però vogliamo ragionare nell’ottica che possiamo fare un po’ di più per essere ancor più performanti, visto che non esiste che un anziano sia costretto a vivere in un contesto insufficiente. Già come stanno le cose, comunque, la situazione è di assoluta tranquillità: non vogliamo assolutamente che questa nostra azione si traduca in una corsa a dare all’untore, ma solo vogliamo far passare il messaggio che è giusto fare questi controlli e che continueremo a farli».

VICENZA: TUTTO OK . La Regione, nel presentare i primi dati che le Commissioni miste istituite da ogni singola Ulss ha fatto pervenire subito dopo il sopralluogo, non ha reso noti i nomi delle strutture risultate insufficienti, volendo aspettare le relazioni finali prima di scendere nel dettaglio e notificare le risultanze anche ad autorità e istituzioni competenti. Le strutture del Vicentino, però, sono già al di sopra di ogni sospetto. Dalla documentazione fornita alla stampa, infatti, emerge come nel campione di 34 strutture controllate ve ne siano due afferenti alla Ulss 8 Berica e due alla Ulss 7 Pedemontana: nessuna di queste ha ricevuto né un esito negativo, né è stata collocata in una “situazione intermedia”. Si può quindi dire che possono dormire sonni tranquilli i 145 ospiti della Casa di ricovero Muzan di Malo, i 133 della Residenza Madonnina di Valdagno, i 130 di Villa Serena a Valdagno e i 149 dei reparti 3, 4, 5 e 6 della residenza Trento dell’Ipab di Vicenza. E, di conseguenza, anche i loro parenti sanno di aver affidato i propri anziani a strutture che hanno superato i controlli regionali.

I DETTAGLI DEI CONTROLLI. Le Commissioni che hanno compiuto il blitz, coordinato dall’assessore regionale al sociale Manuela Lanzarin, erano composte da varie professionalità, sia tecnico-amministrative che sanitarie. L’esame è stato di conseguenza compiuto a tutto tondo: dagli ambienti interni agli arredi, dalle aree esterne alla situazione degli ospiti. Ben 28 gli indicatori, dalla pulizia personale e ambientale alla dotazione di attrezzature, che hanno consentito di dipingere già un primo quadro. «Le criticità maggiori – ha spiegato l’assessore Lanzarin – le abbiamo riscontrate, per le strutture, nella pulizia degli ambienti, nei cattivi odori, negli ambienti poco arieggiati e nella difficoltà per gli ospiti di uscire dagli ambienti stessi. Quanto agli ospiti, se i risultati relativi all’igiene sono stati positivi praticamente ovunque, il vero problema è legato all’isolamento in cui, in alcuni casi, si trovano i pazienti. Questa riflessione sul dato relazionale deve far riflettere, perché significa che c’è da lavorare sugli aspetti del volontariato e dei gruppi di familiari». Intanto, ha ricordato in conclusione l’assessore, va avanti in Consiglio regionale la riforma delle Ipab, «e inseriremo al suo interno anche una maggior attenzione agli indici di qualità dei servizi e del benessere».

Alberto Minazzi