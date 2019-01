LEGNAGO (Verona). Gara di solidarietà, a Legnago, per garantire una tomba decorosa al piccolo Angelo. Ha suscitato un'ondata di commozione la vicenda della giovane madre, originaria dell'Est Europa, che nei giorni scorsi ha dato alla luce all'ospedale "Mater salutis" un bambino morto.

La 30enne, single, disoccupata e in difficoltà economiche, non ha potuto nemmeno permettersi di pagare la sepoltura del figlio. È stato il Comune a farsi carico del cosiddetto funerale di povertà. Da ieri in municipio, come riporta L'Arena, sono piovute offerte di enti e privati disposti a farsi carico dell'abbellimento della piccola sepoltura, all'interno del cimitero di San Pietro, su cui campeggerà un nome, quello di Angelo, scelto appositamente per quella vita finita ancor prima della nascita.