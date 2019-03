SAN MARTINO BUON ALBERGO (Verona). Attimi di terrore in via Piave, nel centralissimo e popoloso quartiere di Borgo della Vittoria a San Martino Buon Albergo (Verona) per tre ragazzini di prima media che tornavano da scuola, aggrediti dal fare minaccioso di un adulto arrivato anche ad estrarre dall’auto e puntare contro di loro una pistola.

Come racconta L'Arena.it, tutto si è svolto alle 13.15 di ieri quando Marco (nome di fantasia) era diretto verso casa a cavallo della sua bici percorrendo la via che è anche provvista di una pista ciclabile segnalata da una striscia bianca che delimita la carreggiata. A un certo punto si è accorto di aver lasciato indietro il compagno di classe, anche lui in bici, e ha deciso di ritornare ad affiancarlo, invertendo il senso di marcia, ma restando sempre sulla pista ciclabile. La manovra ha scatenato l’ira di un automobilista che stava sopraggiungendo, il quale ha chiuso la carreggiata mettendo l’auto di traverso, è sceso, ha preso Marco per il giubbotto e l’ha scaraventato a terra dalla bici e poi ha estratto l'arma minacciando lui e i suoi amichetti intervenuti per aiutarlo.

Vittorio Zambaldo