TREVISO. Il mese scorso aveva pubblicato un annuncio su Facebook per cercare una trentina di addetti da inserire nell’organico della sua società di costruzioni. In poche settimane sono arrivate quasi 5 mila candidature, anche dall’estero, e oggi Euroedile, di Paese, è in grado di acquisire commesse alle quali prima non avrebbe potuto far fronte. Un risultato raggiunto, spiega il titolare, Nereo Parisotto, solo grazie «al risalto che ci hanno dato gli organi di informazione locali e nazionali. È proprio grazie a questo effetto mediatico che siamo riusciti ad ampliare l’organico di Euroedile e a non perdere commesse importanti». La circostanza ha consentito alla società specializzata in ponteggi di dare risposta a richieste di intervento su opere viarie quali il viadotto «Moro», in Abruzzo, e il ponte «San Michele a Paderno d’Adda» (Lecco).