VENEZIA. Sull'Autonomia del Veneto «la bozza è assolutamente in linea con le aspettative nostre e del Governo». «Siamo a un 70%» dell’accoglimento delle richieste ha affermato il presidente regionale Luca Zaia. «Vanno risolte delle criticità - ha aggiunto - ma non mi preoccupo perché abbiamo lo spazio per trattare ancora. Del resto lo sapevamo dal primo giorno che questa non è un passeggiata».

«Ci sono alcuni punti irrisolti che vanno risolti - ha spiegato -, quelli delle autostrade, delle concessioni in generale, del mondo della cultura e dell'ambiente e, ovviamente, della sanità. Io continuo a pensare che bisogna essere degli inguaribili ottimisti. Ne abbiamo passate di tutti i colori con questa autonomia, io continuo a credere che si possa arrivare a una firma. Se si risolvono questi punti la firma si fa. Oggi possiamo dichiarare che la fase tecnica è finita, e c'è quella politica».

A Zaia spiace inoltre «che ci sia questa polemica nazionale, soprattutto del presidente della Campania, che fa una polemica inutile. Perché chi fino a ieri sventolava la bandiera della difesa della Costituzione, che prevede l'autonomia, oggi combatte ciò che dice la Carta? Non va più bene, se noi chiediamo di applicarla?».