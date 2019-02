ROMA. «L’autonomia è nel contratto e so che il M5s ha sostenuto le ragioni del referendum in Veneto e Lombardia, credo che bisogna essere coerenti». Lo ha detto a Radio Capital il ministro per le Autonomie, Erika Stefani. «Ho ascoltato perché è giusto sentire anche opinioni diverse - ha aggiunto rispondendo a una domanda sull’ipotesi di modifica della legge sulle Autonomie -, ma se un’intesa è firmata anche dal presidente del Consiglio, com’è possibile fare un emendamento e imporre a una delle contraenti la modifica del contratto?».