VILLAFRANCA (Verona). È di un morto e di un ferito grave il bilancio del tragico incidente avvenuto attorno alle 17.30 a Villafranca, in via Postumia, alle porte della cittadina.

Non ce l'ha fatta la persona che è stata trovata dai soccorritori in arresto cardiaco, mentre è stata trasportata all'ospedale di Borgo Trento in gravi condizioni la donna rimasta incastrata fra le lamiere e liberata dai vigili del fuoco.

Sul posto il 118 con ambulanza e audomedica e e la polizia locale, che sta ricostruendo la dinamica dello scontro: dai primi rilievi, pare che una Panda abbia tamponato una Nissan Micra ferma per svoltare a sinistra, facendola finire nell'altra corsia, dove è stata travolta da un camion che procedeva in senso opposto.

Strada a lungo bloccata in entrambi i sensi.