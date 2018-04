PADOVA. La notte scorsa alle 3 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Fontane Bianche in località Fratte di Santa Giustina in Colle, Padova, per l’uscita autonoma di un automobilista, rimasto ferito dopo essersi cappottato con la vettura in un campo. I vigili del fuoco e il personale del 118 lo hanno soccorso, stabilizzato e portato in ospedale. Sul posto i carabinieri di Trebaseleghe per i rilievi del sinistro.