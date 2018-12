PIOMBINO DESE (Padova). La notte scorsa, alle 2.30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti all’incrocio tra via Munaron e Foscolo a Levada di Piombino Dese per un’auto finita rovesciata in un fossato, dopo la perdita di controllo del conducente, deceduto nell’incidente. I pompieri, accorsi da Cittadella e Padova con l’autogru, hanno messo in sicurezza la Fiat Punto. Purtroppo qualsiasi tentativo di soccorso da parte del 118 è stato vano. La vittima è un ragazzo di 22 anni che abitava nella zona. I carabinieri hanno eseguito i rilievi dell’incidente per ricostruire l'accaduto e le dinamica dell'incidente.