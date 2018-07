Terribile incidente nella notte sull'A22, nei pressi del casello di Verona Nord. Per cause in corso di accertamento, poco prima dell'una un'auto e una moto si sono scontrate: ad avere la peggio il motociclista 56enne che è stato soccorso e stabilizzato dagli operatori del 118, intervenuti con l'ambulanza e l'automedica, ed è stato portato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento. Purtroppo le sue condizioni erano disperate: l'uomo è morto nella notte.