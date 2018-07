Primo weekend di esodo da bollino rosso per possibili criticità dovute al traffico intenso sulle tratte autostradali gestite da Cav; A4 Padova Est-Venezia, Passante di Mestre e A57-Tangenziale di Mestre.

Secondo le previsioni, il traffico che nel fine settimana si riverserà sulla direttrice Milano-Trieste della A4 per effetto dell’esodo vacanziero, sarà superiore di circa il 35% rispetto a quello di un fine settimana medio annuale, con massima concentrazione nella giornata di sabato. In particolare, sabato sul Passante di Mestre si prevede un traffico superiore di oltre il 50% di un sabato normale. Giornate da «bollino rosso» saranno domani e sabato 28 luglio, in entrambe le carreggiate, dove potranno verificarsi incolonnamenti in particolare alla stazione di Padova est, nel tratto tra Padova est e il bivio tra la A4 e la A57 e in corrispondenza della barriera autostradale di Venezia-Mestre.

Domenica 29 luglio giornata da «bollino giallo», mentre lunedì 30 gli ultimi rientri del fine settimana, uniti alla ripresa del traffico feriale, provocheranno ancora qualche possibile rallentamento o coda in direzione Milano. Sarà vietata

la circolazione ai mezzi pesanti domani dalle ore 16 alle 22, sabato dalle 8 alle 22 e domenica dalle 7 alle 22. Cav ha predisposto un Piano per l’esodo estivo che prevede il potenziamento di uomini e mezzi, in particolare nei punti di interconnessione. È possibile in qualsiasi momento affrontare l’insorgere di situazioni delicate attraverso la modulazione del traffico su tratte alternative l’una all’altra come il passante e la tangenziale, anche non di propria competenza, come spesso accade ad esempio sulla A4 gestita da Autovie Venete e interessata in questo periodo dai cantieri per la terza corsia. Per quanto riguarda l’informazione all’utenza, è possibile attraverso i pannelli a messaggio varabile, a cui ne sono stati aggiunti altri «mobili» in corrispondenza dei punti a maggior rischio code. Inoltre è sempre possibile conoscere la situazione del traffico in tempo reale attraverso i canali di Infotraffico del sito www.cavspa.it (con mappa e webcam) e la nuova App per smartphone InfoViaggiando. Infine anche in questo fine settimana Cav propone la campagna in collaborazione con Ristop, che prevede l’offerta di un caffè gratis a tutti i viaggiatori che tra le 24 e le 5 di

sabato e domenica si fermeranno in una delle due aree di servizio Arino Est ed Arino Ovest.