VENEZIA. Centri commerciali e supermercati aperti 7 giorni su 7, come oggi, per esempio, festa del 25 aprile? O a breve per il primo maggio, festa dei lavoratori? «Ora basta». A cercare di modificare la legge nazionale ci pensa il Veneto. La Giunta Zaia, su proposta dell'assessore allo sviluppo economico il leghista padovano Roberto "Bulldog" Marcato, ha approvato una proposta di legge statale per imporre la chiusura obbligatoria in dodici giorni: il 1º gennaio, il 6 gennaio, il 25 aprile, la domenica di Pasqua, il lunedì dopo Pasqua, il 1º maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il 1º novembre, l'8 dicembre, il 25 dicembre e il 26 dicembre. Sono previste sanzioni salate: da 2 a 12 mila euro e, in caso di inosservanza dell’obbligo, la chiusura dell’esercizio fino a 20 giorni. L'idea piace ai sindacati, Cgil e Cisl in primis, ma anche a Confcommercio Veneto. I parlamentari leghisti rispondono e annunciano provvedimenti accogliendo in toto la proposta veneta.

Cristina Giacomuzzo