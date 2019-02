Le prime forti nevicate dell’anno hanno portato oltre un metro e mezzo di manto bianco sulle Dolomiti bellunesi alle quote superiori ai 2000 metri. Nella stazione sciistica di Ra Vales, a 2615 metri, sopra Cortina, lo spessore della neve - segnala l’Arpav di Arabba - è di 154 centimetri, sul Piz Boè e al Col dei Baldi, sulle Dolomiti meridionali, raggiunge il metro e 50. Ma anche i centri di valle sono sommersi dalla neve. Altri fiocchi sono caduti su Cortina nelle ultime 24 ore, e stamane il capoluogo ampezzano si presentava con 90 centimetri di neve fresca. Abbondanti precipitazioni hanno interessato anche le Prealpi vicentine; a Campolongo, sull'Altopiano di Asiago, la neve ha raggiunto il metro, mentre a Campomolon, sull'Altopiano dei Fiorentini-Tonezza, si è toccata quota un metro e venti.

Il maltempo che ha colpito il Veneto continua a far sentire i suoi effetti, e il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile della Regione ha dichiarato lo stato di attenzione per criticità idraulica sulla rete principale e per criticità idrogeologica in alcuni bacini idrografici. La dichiarazione ha validità fino alle 14 di domani, lunedì 4 febbraio. Lo stato di attenzione sulla rete idraulica principale è dichiarato nei bacini Alto Piave; Basso Brenta-Bacchiglione e Livenza-Lemene-Tagliamento. Lo stato di attenzione per criticità idrogeologica è dichiarato nei bacini Alto Piave e Piave Pedemontano. Le precipitazioni tra venerdì e oggi hanno determinato un superamento della soglia idrometrica di allerta gialla lungo i principali corsi d’acqua afferenti alla fascia pedemontana.

Il centro segnala inoltre la possibilità d’innesco di fenomeni franosi superficiali sui versanti specie nelle zone di allertamento Alto Piave e Piave Pedemontano. La Protezione Civile Regionale ha anche emesso una previsione che indica residue nevicate fino a 800-1.000 metri per oggi e precipitazioni assenti per lunedì e martedì.