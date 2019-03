PADOVA. Un volontario della Croce Rossa di Padova è rimasto ustionato dopo essere stato investito da una fiammata sprigionatasi da un’ambulanza, all’interno del Polo Sanitario padovano. I volontari in servizio e alcuni di quelli dei due turni appena sostituiti si sono attivati per avvisare i vigili del fuoco, prestare soccorso al collega, ustionato alla mano e all’avambraccio destro, che è stato medicato e dimesso. Sono stati quindi portati in sicurezza i migranti ospitati al piano superiore della sede operativa, spostata la seconda ambulanza parcheggiata a fianco di quella incendiata e rallentato il propagarsi delle fiamme. L’incendio ha distrutto completamente l’ambulanza e la copertura della rimessa e danneggiato il vicino centralino e la farmacia. L’intervento dei vigili del fuoco di

Padova ha permesso di spegnere l’incendio in breve tempo. Nessun’altra persona è rimasta ferita. In corso di accertamento le cause del rogo con la quantificazione dei danni, non inferiori comunque a 150 mila euro secondo una primissima valutazione.