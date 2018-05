VERONA. Isolato dal resto della classe, costretto a mangiare da solo nell’aula vuota, per colpa di un montascale che da oltre un anno è guasto. È un bambino di prima elementare in una scuola comunale della periferia cittadina. È disabile. Non può camminare né parlare, ma capisce tutto.

E sopporta con pazienza, non però senza disagio, la solitudine forzata all’ora di pranzo. Il problema, che gli costa un’ora quotidiana di isolamento, è puramente – e stupidamente, verrebbe da dire – di natura tecnica. Il servoscale, che pure è presente nell’istituto, da mesi aspetta di essere rimesso in funzione. La famiglia ha fatto presente più volte il problema. Sono usciti anche alcuni tecnici per controllare il macchinario, ma la situazione non è cambiata.