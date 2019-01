CASTELFRANCO. Ore 14. È stato spento dai vigili del fuoco l’incendio divampato questa mattina poco prima delle 8, in via Staizza a Castelfranco Veneto. In un primo momento si pensava che ha bruciare fosse un magazzino di pneumatici, invece le fiamme hanno bruciato il locale confinante di una ex concessionaria dove all’interno si trovavano una decina di auto andate distrutte.

La compartimentazione dei locali ha salvaguardato il deposito di pneumatici attiguo, che non è stato coinvolto. Sono ora in corso le operazioni di evacuazione di fumi e gli accertamenti dei vigili del fuoco per capire le cause che hanno innescato il rogo.

Ore 8,30. Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato stamani, intorno alle ore 7.50, in un deposito di pneumatici a Castelfranco Veneto (Treviso). Sul posto stanno operando cinque automezzi antincendio dei vigili del fuoco, tra cui due autopompe serbatoio e tre autobotti e 16 operatori con il funzionario di turno, accorsi dal locale distaccamento, da Montebelluna e Treviso.

Le operazioni di spegnimento risultano complesse poiché il deposito di gomme si trova in un magazzino sotterraneo. L'alta colonna di fumo nero è visibile da gran parte della città. Sul posto anche il personale di Arpav.