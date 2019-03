VERONA. È cominciata (e durerà tutto il fine settimana) in fiera Model Expo, la manifestazione di modellismo e gioco.

Questtanno è stata ampliata l’area dedicata agli appassionati delle danesi Lego, che hanno subito «preso d'assalto» il padiglione dedicato, grande ottomila metri quadrati, duemila in più rispetto al 2018.

Centinaia i set Lego delle varie ambientazioni tematiche come Castle, City, Technic, Creator, Star Wars, Mindstorm e Bionicle, esposti nella BrickArena.

Sono composti di ben 4 miliardi di pezzi, a realizzarli i 251 espositori e le 22 associazioni di Lego user group presenti in fiera.

Fra le novità il nuovo modello di Ford Mustang del 1960, riprodotta in 1.471 componenti, ma anche numerose Moc (My own creation), acronimo con cui si identificano le creazioni originali che non seguono le istruzioni di montaggio, ma sono frutto della fantasia.

Spazio al medioevo, a paesaggi cittadini e di compagnia, agli omaggi a Verona, alle Crociate e al mondo di Harry Potter.

Presenti complicati sistemi di ascensori, leve e ingranaggi, prevista anche una gara di velocità fra appassionati. E da quest'anno si può anche mangiare con piatti a tema «mattoncini».