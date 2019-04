VERONA. Accuse gravissime nei confronti di un padre-orco. Con una figlia abusata in un modo che è difficile anche solo immaginare.

Nell'autunno del 2010 avrebbe costretto la bimba a subire atti sessuali completi sul sedile posteriore della sua auto. L'uomo, come riporta L'Arena.it, tornava da un rave: prima l’avrebbe colpita con schiaffi in faccia e calci ad un braccio, per poi costringerla di una violenza sessuale terribile, che non sarebbe stata la prima. Accadeva quando la bambina lasciava la madre per andare dal padre, visto che i due genitori erano già separati.

L’uomo infatti è accusato, oltre che di violenza sessuale su minore, anche di lesioni gravissime, perché in occasione di quella violenza sessuale completa dopo il rave le avrebbe trasmesso il virus HPV (papilloma virus).

A maggio l'avvio del processo.

L.M.