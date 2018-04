VENETO. L’ultimo esempio, manco a farlo apposta, è di ieri pomeriggio, poche ore dopo che la “Brescia-Padova” aveva diffuso i nuovi dati: un incidente tra camion nella galleria di Vicenza - uno dei punti più delicati - con i soccorsi che arrivano prontamente. Ma intanto l’autostrada in breve tempo accumula fino a 10-11 chilometri di coda, col traffico che a quel punto va in tilt anche nella viabilità ordinaria fuori dal casello di Vicenza ovest. È l’effetto da fiume ininterrotto d’auto che esonda alla prima strozzatura: il trend di aumento di vetture e soprattutto camion è in continua crescita, e adesso è arrivato ai livelli di guardia. «Sull’asse dell’A4 soprattutto nei mesi estivi abbiamo punte di traffico superiori ai 100mila veicoli equivalenti al giorno» spiega il direttore generale Bruno Chiari della società “Brescia-Padova” (il gruppo A4 holding controllato da Abertis, a sua volta in procinto di finire sotto l’egida di Benetton-Acs): «Non c’è dubbio che andiamo verso la saturazione». Passati gli anni della crisi economica, l’autostrada Brescia-Padova si ritrova con il vecchio problema: sempre più veicoli, sempre più incassi ma anche sempre più rischio che il serpentone di auto e camion freni. «Il trend si conferma: nei primi tre mesi di quest’anno abbiamo un +2,3% che è in linea con l’aumento dello stesso scorso anno. Sulla Valdastico addirittura il +6%, anche se non c’è paragone con l’A4. Se il traffico continua con questi trend andiamo verso un calo del livello di servizi dell’autostrada: già oggi chi la percorre nei momenti di punta si accorge che fa difficoltà ad andare oltre i 110 chilometri orari. Soprattutto a causa dei camion».

QUARTA CORSIA. Serve la quarta corsia per l’A4? «Al Ministero - risponde Chiari - avevamo già consegnato un’analisi più di un anno fa. Adesso andiamo avanti, anche perché i tempi di realizzazione non sono certo brevi. Non siamo ancora pronti del tutto, ma di sicuro a breve sottoporremo al Ministero la questione in modo formale». I dati infatti dicono che sui 235 km della A4 Brescia-Padova e della A31 Valdastico nel 2017 sono passati oltre 111 milioni di veicoli effettivi. Dallo scorso novembre a fine marzo, spiega la società, in A4 sono transitati 41 milioni di veicoli effettivi: 272 mila al giorno. E in A31 Valdastico 8,7 milioni: 57 mila al giorno. Per le vetture significa +2% in cinque mesi, per i mezzi pesanti +3,3%. Tutto questo fa salire anche il livello di allerta del Cov-Centro operativo viabilità a Verona: lì si controllano le 236 telecamere lungo il percorso, i 29 sensori di traffico e i 24 sistemi di rilevazione meteo, e anche - negli ultimi cinque mesi rilevati - gli 11 ripristini completi di opere viarie svolti, «oltre a ben 174 singoli cantieri nella maggior parte notturni».

PASSATA LA BURIANA. Ultima dura prova di questo inverno, il Cov ha dovuto «monitorare e coordinare le criticità per l’elevato transito veicolare dei week end di dicembre», ma soprattutto «gli effetti del Burian: questo fenomeno meteorologico, provocato da grandi masse di aria gelida arrivate sul Mediterraneo dal Nord-Est continentale e abbattutosi in Italia con particolare intensità nel periodo fra il 28 febbraio e il 3 marzo, ha comportato precipitazioni nevose di pochi centimetri (a febbraio 4, a marzo 8), ma ha portato comunque un forte abbassamento delle temperature dell'aria e dell’asfalto (mediamente -5/-6 C°), con conseguente difficoltà nel mantenere non ghiacciata la pavimentazione autostradale». Hanno funzionato di sicuro le pavimentazioni drenanti fono assorbenti di A4 e A31, che garantiscono più sicurezza anche col meteo avverso, ma «A4 Holding ha comunque potenziato il piano di interventi invernali, organizzato attraverso i 6 Centri servizi invernali (Brescia est, Sommacampagna, Verona est, Montecchio Maggiore, Badia Polesine e Piovene Rocchette) con circa 350 addetti. Durante le giornate del Burian sono state così effettuate dai 161 sgombraneve e dai 47 spargisale della società oltre 8 mila ore cumulative di interventi per la pulizia delle corsie, dei piazzali delle autostazioni, delle aree di parcheggio e di quelle di servizio, permettendo di ridurre al minimo il pericolo per gli automobilisti in transito e sosta e il livello di incidentalità sull’intera tratta». Infine A4 Holding «ha predisposto nel 2017 una vera carta di identità digitale di ponti, viadotti, cavalcavia e sottopassi delle tratte di competenza»: ne nasce una banca dati che indica dove e quando far scattare la manutenzione.

Piero Erle