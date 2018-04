Incendio in A22 attorno alle 15: un camion che trasportava cavalli ha preso fuoco al km 232 in direzione nord, fra il casello di Nogarole Rocca e lo svincolo per la A4.

Ignote al momento le cause del rogo: sul posto si sono precipitate due pattuglie della Polizia Stradale, che hanno chiuso il transito, e tre mezzi dei vigili del fuoco. I pompieri sono riusciti a domare le fiamme: non si registrano feriti, anche i cavalli sono stati recuperati sani e salvi.

In attesa del ripristino della circolazione, si sono creati alcuni chilometri di coda.