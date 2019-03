A Cittadella, in provincia di Padova, sono convinti di avere tra le mani un nuovo Lionel Messi. Olghe Balliu, 13 anni, residente a Riese Pio X (Treviso), nato in Italia da genitori albanesi, è alto solo 1,45 metri ed è uno dei sette bambini selezionati dal Real Madrid al termine dell’ultima tournèe in Italia. In un video girato dal padre Lulzim, Olghe fa 198 palleggi con una pallina da tennis. Come riporta il Corriere del Veneto, il Real ha comunicato alla famiglia che l’eventuale tesseramento potrà avvenire solo fra tre anni, quando Olghe ne avrà compiuti 16. Intanto Olghe gioca con le giovanili del Cittadella e spera di fare il grande salto. «Olghe ha ereditato la passione per il calcio da mio marito - dice all’Ansa Mimosa, la mamma -. Da piccolo aveva sempre la palla tra i piedi, a cinque anni faceva già cento palleggi. Ha iniziato nel Riese, poi ha giocato nel Giorgione, nel

Montebelluna e nel Cittadella dall’età di otto anni. In pratica tutte le principali squadre della zona». Mimosa conferma che l’idolo di Olghe è proprio Messi: «ha il suo stesso fisico, si rivede in lui. Ronaldo è troppo diverso, anche se Olghe tifa Juve». Sui provini col Real, Mimosa aggiunge: «siamo felici ma abbiamo anche un pò paura. C’è tanto entusiasmo, ma bisogna vedere se c’è un futuro».